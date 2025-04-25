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İHA

Yeni Antalya-Konya D-687 kara yolu üzerinde bulunan Kızıldağ Mahallesi'nde gece 01.00 sıralarında başlayan dolu yağışı, mahallede hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamazken tarım alanlarındaki bitkiler ile ağaçların yaprak ve çiçeklerinin döküldüğü, bazı araçların cam ve farlarının kırıldığı, kaportalarında hasar oluştuğu bildirildi.

ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMADI

Dolu yağışının D-687 kara yolunda da etkili olduğu, Karayolları ekiplerinin müdahalesi sayesinde yolda ulaşımın aksamadığı bildirildi.

Sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte yer yer 40-50 santim kalınlığını bulan dolunun mahallenin tamamını beyaza bürüdüğü gözlenirken mahallenin, diğer mahallelerle olan bağlantı yollarının da kapandığı görüldü.

DOLU YIĞINLARI, KAR MANZARASINI ARATMADI

Kızıldağ Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz ve mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine mahalleye gelen Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile köyün kapanan yollarını açarken iş makinelerinin önünde sürüklenen dolu yığınları, kar manzarasını andırdı.

Muhtar Mehmet Yılmaz, mahallelerinde büyük oranda zarar oluştuğunu, yetkililerin mahallelerinde hasar tespit çalışması yapması gerektiğini dile getirdi.

Dolu yağışından etkilenen bir başka mahalle de Sırtköy oldu.

Sırtköy'de gece başlayan dolu, kısa sürede mahallenin beyaza bürünmesine neden olurken, tarım arazileri ve ağaçlar doludan nasibini aldı.