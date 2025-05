Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, yeni turizm sezonu için çalışmalar hızlandı.

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Abdullah Özen, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde güzel bir turizm sezonu geçireceklerini tahmin ettiklerini belirterek şu anki gözlemlerin bunu doğrular nitelikte olduğunu söyledi.

"AKSİLİK OLMAZSA GÜZEL BİR SEZON BEKLİYORUZ"

Gelen turist sayısı ve rezervasyonların yeni sezon için umut verici olduğunu kaydeden Özen, şunları söyledi:

Uzungöl, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ve Trabzon'un turizmdeki çekim merkezi. Pandemiden sonra bir artış olmuştu, her ne kadar ekonomik olarak enflasyonun etkisi biraz yüksek olsa da şu an geçen yıldan biraz daha güzel bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyoruz.



Bunu rezervasyonlardan ve şu an erkenden gelen turist sayısından gözlemleyebiliyoruz. Rezervasyonlar şu an, şu ay itibariyle gelen turistlerdeki gözlemelerimiz herhangi bir aksilik olmazsa güzel bir sezon bekliyoruz.