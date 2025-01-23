Dünyada trafikte en fazla vakit kaybeden şehir İstanbul

Haber Merkezi

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da trafik kabusu sürüyor.

Şehrin her köşesinde saatler süren trafik sıkışıklıkları, vatandaşları adeta canından bezdiriyor.

Her geçen gün daha da farklı bi boyuta evrilen bu yoğunluk, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir boyuta ulaştı.

ABD merkezli bir araştırma şirketi olan INRIX'in 2024 Küresel Trafik Puan Tablosu'nda ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar, İstanbul'daki trafik kaosunu bir kez daha gözler önüne serdi.

946 ŞEHİR İNCELENDİ

INRIX'in yayımladığı "2024 Küresel Trafik Puan Tablosu" raporu, dünya genelinde 946 kentsel alanın trafik verilerini ve eğilimlerini ortaya koydu.

Raporda yer alan analizler, kara yolu trafiğini izleme ve ölçme konusunda yetkililere, mühendis ve politika yapıcılarına rehberlik etmeyi hedefliyor.

İSTANBULLU 2024'TE TRAFİKTE 105 SAAT KAYBETTİ

Trafik sıkışıklığının, talebin kara yolu alanı arzını aştığı durumlarda meydana geldiği belirtiliyor.

2024 yılı verilerine göre İstanbul, 105 saatle en sıkışık trafik oranına sahip şehir olarak listede zirvede yer aldı.

İstanbul’da trafikte kaybedilen süre 2023 yılına göre %15 arttı ve New York ile Chicago’nun 102 saatlik sürelerini geride bıraktı.

Bu şehirleri, 101 saatle Londra ve 97 saatle Mexico City izledi.

"İSTANBUL ZİRVEYE YERLEŞTİ"

Raporda, "2023'te en üst sıralarda yer alan metro bölgelerinin çoğu 2024'te de en sıkışık metro bölgeleri listesinde yer almaya devam ederken, İstanbul'un ilk kez zirveye yerleşmesi de dahil olmak üzere birçok bölge yer değiştirdi" ifadeleri yer aldı.

Rapora göre, analiz edilen 100 şehrin 69’unda trafik gecikmeleri artarken, 22’sinde azaldı, 9’unda ise neredeyse değişiklik görülmedi.

ABD'DE TRAFİKTE KAYBEDİLEN SÜRENİN MALİYETİ 771 DOLAR

ABD’de sürücüler ortalama bir yıl içinde trafik sıkışıklığı nedeniyle 43 saat kaybediyor ve bu kaybın maliyeti sürücü başına 771 doları buluyor. New York, Chicago, Los Angeles (88 saat), Boston (79 saat) ve Philadelphia (77 saat) en sıkışık şehirler arasında yer aldı. Ayrıca, ABD’de cuma günleri yapılan yolculukların diğer hafta içi günlerine kıyasla daha fazla arttığı ifade edildi.

Raporda, hafta sonu seyahatlerinin artışına dikkat çekilerek, "ABD şehir merkezlerine yapılan yolculuklar, hafta sonları ve özellikle hafta sonu geceleri hafta içi günlere göre daha hızlı arttı. Bu durum, Kovid-19'un ofis ağırlıklı şehir merkezlerine verdiği zararın ardından şehir merkezlerinin canlılığının ve hareketliliğinin arttığına işaret ediyor olabilir." denildi.

Evden çalışma oranları ise ABD’de 2023 yılına göre %8 düşüş gösterdi. San Jose, San Francisco ve Seattle gibi teknoloji merkezlerinde bu düşüş daha belirgin hale geldi. Özellikle San Jose Metro Bölgesi’nde uzaktan çalışan sayısı bir yılda %33 oranında azaldı.

İNGİLİZLER TRAFİKTEKİ 61 SAATTE 581 STERLİN KAYBETTİ

Birleşik Krallık’ta sürücüler ortalama 61 saatini trafikte geçirirken, bu süre 581 sterlin değerinde bir kayba eşdeğer. Londra, ülke genelinde en yoğun trafik sıkışıklığı yaşanan şehir olarak öne çıktı ve toplam gecikmenin yarısını oluşturdu. Almanya’da ise sürücüler 43 saat trafikte kalarak kişi başına 470 sterlin değerinde zaman kaybetti.

Avrupa genelinde trafik yoğunluğu ülkelere göre değişiklik gösterdi. Fransa’da kentsel alanların sadece yarısında gecikmeler artarken, İspanya’da bu oran %65’e ulaştı. Almanya’da ise analiz edilen 53 kentsel alanın %73’ünde trafik yoğunluğu artış gösterdi.

Birleşik Krallık genelinde hibrit ve uzaktan çalışma oranlarının durağan kaldığı belirtilen raporda, her iki ülkede de şehir merkezlerine yapılan yolculukların önceki yıla göre arttığı ifade edildi.