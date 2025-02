Türk kadınlarının gökyüzündeki başarılarına bir yenisi eklendi.

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380’de ikinci pilot olarak görev yapan Gökçe Kübra Yıldırım, kaptan pilot koltuğuna oturdu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAĞINDA GÖREVE BAŞLADI

Türk Hava Yolları'nın (THY) uçak bakım şirketi THY Teknik’te staj yaparak mesleki kariyerine başlayan Yıldırım, aldığı eğitimlerin ardından THY'nin Airbus filosunda ikinci pilot olarak göreve başladı.

Kariyerine Dubai'deki bir hava yolu şirketinde devam eden Yıldırım, burada dünyanın en büyük yolcu uçağı olan A380'de uzun yıllar ikinci pilot olarak görev yaptı.

İLK TÜRK KADIN PİLOT

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan çift katlı A380'de kaptan pilot koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot olduğunu duyurdu.

"SADECE BİR İŞ DEĞİL, HAYATIMIN PARÇASI OLDU"

Duygularını paylaşan Yıldırım, şunları söyledi:

Yaklaşık 12 yıl önce başladığım bu yolculuk, bugün beni kaptanlık noktasına taşıdı. Her bir adım, her zorluk, her başarı bana çok şey kattı. Bu meslek, sadece bir iş değil, hayatımın parçası oldu. Bugün burada olmamı sağlayan, destekleyen, hep arkamda olan herkese teşekkür ederim. Artık resmi olarak Airbus A380 kaptanıyım.