Dünyanın en komik milletleri açıklandı

Mizah, yeni bir ülkeye seyahat ederken veya taşınırken arkadaşlıklar kurmanın ve kendini evinde hissetmenin anahtarı olabilir.

Remitly, bu fikri merkeze alarak Humour Styles Questionnaire (Mizah Tarzları Anketi) ile hangi milletlerin en komik olduğunu araştırdı.

Remitly’nin çalışmasında, 30 ülkeden 6 binden fazla kişi anket sorularına yanıt verdi. Katılımcılar, günlük yaşamlarında mizahı nasıl kullandıklarını yansıtan ifadeler üzerinden değerlendirildi.

TÜRKİYE LİSTEYE GİREMEDİ

Skorlar, 112 üzerinden hesaplanarak her ülkenin mizah tarzı ve yoğunluğu analiz edildi.

Ancak yayımlanan listede dikkat çeken bir detay vardı...

Dünyanın dört bir yanına komedi filmleri, dizileri ve programları satan Türkiye, listeye giremedi.

İŞTE DÜNYANIN EN KOMİK MİLLETLERİ

Çek Cumhuriyeti (72.33)

Liste başını çeken Çek Cumhuriyeti, 72.33 puanla öz-yıkıcı mizah ve saldırgan mizahta öne çıkıyor.

Kuru, iğneleyici ve ince esprilerle tanınan Çek mizahı, tarihsel olarak bir hayatta kalma aracı olarak gelişmiş.

Portekiz (71.42)

İkinci sırada yer alan Portekiz, bağlayıcı ve saldırgan mizahla dikkat çekiyor. Sıcak ve zeki esprilerle sosyalleşmeyi seven Portekizliler, duygusal zekalarıyla öne çıkıyor.

İrlanda (71.18)

Ünlü hikaye anlatıcılığıyla tanınan İrlandalılar, bağlayıcı ve öz-iyileştirici mizahla 71.18 puan aldı.

İrlandalılar dost canlısı ve çekici bir mizah anlayışına sahipler.

Belçika (71.12)

Dengeleyici ve kuru bir mizahla dördüncü olan Belçika, sosyal durumlarda espriyle ortamı yumuşatıyor; gerektiğinde iğneleyici bir üslup da kullanabiliyor.

Şili (71.08)

Beşinci sıradaki Şili, 71.08 puanla bağlayıcı ve öz-iyileştirici mizahla ilişkileri güçlendiriyor. Güçlü aile bağları ve zor durumları mizahla aşma yeteneğiyle biliniyor.

Yunanistan (71.08)

Şili ile eşit skor alan Yunanistan, Akdeniz tarzı hızlı ve öz-yıkıcı mizahıyla öne çıkıyor. Sosyal bağları güçlendirmek ve hikayeler anlatmak için mizahı kullanıyor.

Avustralya (71.05)

Kuru ve alaycı mizahıyla Avustralyalılar, öz-yıkıcı ve saldırgan tarzda yüksek puan aldı. Kendileriyle dalga geçmeyi seven bu millet, sosyal farkındalığıyla dikkat çekiyor.

Polonya (70.87)

İnce ve zorluklarla başa çıkan bir mizah anlayışına sahip Polonya, saldırgan ve öz-yıkıcı tarzda güçlü. Sıcak esprilerle de sosyalleşmeyi seviyor.

Danimarka (70.61)

Sosyal bağları güçlendiren Danimarkalılar, bağlayıcı mizahla 70.61 puan aldı. Soğukkanlı ve esprili yaklaşımlarıyla zor durumları yumuşatıyorlar.

Macaristan (70.55)

Onuncu sıradaki Macaristan, karanlık ve saldırgan mizahıyla biliniyor. İroni ve kültürel göndermelerle derin bir zekayı yansıtıyor.

İsviçre, Avrupa - 70.30

Hollanda, Avrupa - 70.13

Fransa, Avrupa - 70.08

Meksika, Kuzey Amerika - 70.02

Avusturya, Avrupa - 69.83

Estonya, Avrupa - 69.51

Kanada, Kuzey Amerika - 69.50

Birleşik Krallık, Avrupa - 69.48

Güney Afrika, Afrika - 69.26

Norveç, Avrupa - 69.14

Finlandiya, Avrupa - 69.03

İsveç, Avrupa - 68.83

İspanya, Avrupa - 68.64

Brezilya, Güney Amerika - 68.59

Yeni Zelanda, Okyanusya - 68.42

Japonya, Asya - 68.23

Almanya, Avrupa - 68.21

İtalya, Avrupa - 67.96

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika - 67.85

Filipinler, Asya - 67.03