Duyan hemen kontrol ediyor! Pillerin bitip bitmediği meğer o şekilde anlaşılıyormuş…

Günlük hayatta televizyon kumandasında oyuncaklara, oyun konsollarından tansiyon aletleri gibi pek çok elektronik aletlerde tek kullanımlık piller kullanılır.

Bu pek çok cihazda kullanılan tek kullanımlık pillerin dolu mu boş mu olduğunu ise çoğu kişi anlamaz.

Elektrikli aletlerin bir anda çalışmaması, çoğu zaman akla ilk olarak “pil bitti” ihtimalini getiriyor. Ancak bazen yeni takılan bir pilin bile kısa sürede boşaldığı düşünülebiliyor. İşte tam da bu noktada sosyal medyada gündem olan bir yöntem devreye giriyor.

Anlaşılması neredeyse imkansız olan pillerin boş mu dolu mu olduğunu anlamak meğer bakın ne kadar kolaymış.

BOŞ MU DOLU MU OLDUĞU HEMEN ANLAŞILIYOR

TikTok’ta içerik üreten Jordan Cox, pillerin ölü mü yoksa hâlâ kullanılabilir mi olduğunu anlamanın şaşırtıcı derecede basit bir yolu olduğunu anlattı.

Cox’a göre yapmanız gereken tek şey, pili düz bir zeminden yaklaşık 15 santimetre yükseklikten bırakmak. Eğer pil zıplayarak geri tepiyorsa bitmiş, doğrudan yere düşüyorsa içinde hâlâ enerji var demek.

Kullanıcılar arasında hızla yayılan bu pratik test, özellikle evde çok kullanılan kumanda, oyuncak ve küçük elektronik cihazlarda pil değişiminde işe yarıyor.

Ancak uzmanlar, bu yöntemin yalnızca ilk elden fikir veren bir test olduğunu, kesin sonuç için pillerin ölçüm cihazlarıyla kontrol edilmesinin daha güvenilir olacağını hatırlatıyor.