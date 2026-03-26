Düzce'de 'çöp kamyonu hayranı' minik Arda’ya belediyeden sürpriz

Düzce’nin Körpeşler Mahallesi’nde yaşayan Aslıhan ve Abdullah Güner çiftinin 20 aylık oğulları Arda Pars, çöp kamyonlarına duyduğu ilgiyle dikkat çekiyor. Küçük Arda, her gün çöp kamyonunun sesini duyar duymaz cama ya da balkona koşarak temizlik ekiplerini izliyor.

İş makinelerine özel bir merakı olan minik Arda, temizlik görevlileriyle de her gelişlerinde el sallayarak selamlaşıyor.

ÇALIŞANLARDAN ANLAMLI JEST

Minik Arda’nın bu ilgisini fark eden Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, küçük hayranlarını mutlu etmek için sürpriz hazırladı.

Mahallede çöp toplama çalışması yapan ekipler, Arda’yı yanlarına çağırarak oyuncak çöp kamyonu ve top hediye etti. Ailesiyle birlikte aşağıya inen Arda’nın hediyeyi aldığı andaki sevinci yüzüne yansıdı.

"HER GELİŞİMİZDE CAMDA GÖRÜYORUZ"

Çöp kamyonu şoförü Cumhur Fidan, küçük çocuğun kendilerini her gelişlerinde heyecanla karşıladığını belirterek, “Bu sokağa her geldiğimizde Arda’yı camda görüyoruz. Biz de onu mutlu etmek için küçük bir sürpriz yapmak istedik.” dedi.

AİLESİ DE MUTLULUĞA ORTAK OLDU

Arda Pars’ın babası Abdullah Güner, oğullarının çöp kamyonlarına duyduğu ilgiden kendilerinin de etkilendiğini ifade ederek yapılan sürprizin aileyi çok mutlu ettiğini söyledi.

Anne Aslıhan Güner ise Arda’nın henüz 6 aylıkken çöp kamyonlarına ilgi göstermeye başladığını belirterek, “Kamyonun sesini duyduğu anda her şeyi bırakıp balkona koşuyor. Ekipler de her seferinde ona el sallıyor.” diye konuştu.

Oyuncak çöp kamyonu hediyesiyle büyük sevinç yaşayan minik Arda’nın mutluluğu çevredeki vatandaşların da yüzünü güldürdü.