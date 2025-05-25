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Düzce'de kırmızı ışıkta geçenler havadan yakalandı

Düzce'de kırmızı ışıkta geçenler havadan yakalandı Kentte kırmızı ışıkta geçen araçlara yönelik havadan denetim yapıldı. Drone ile yapılan denetimde 17 araç sürücüsüne 36 bin 856 lira ceza yazıldı.