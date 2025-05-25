İHA
Son günlerde ışık ihlali sebebiyle Düzce'de artan kazaların önüne geçebilmek için Bölge Trafik Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince, Çerkez Taşköprü kavşağında havadan kırmızı ışık denetimi yapıldı.
Kırmızı ışık ihlalleri gerçekleştiren sürücüler, drone'la tek tek tespit edilerek denetime alındı.
TOPLAM 36 BİN 856 TL PARA CEZASI KESİLDİ
Yapılan kontroller sonrasında 1 saatlik denetimde 17 aracın kırmızı ışık ihlali gerçekleştirdiği tespit edilince, sürücülere 2 bin 168'er liradan toplam 36 bin 856 lira cezai işlem uygulandı.
Bölge trafik ekipleri sürücülere ışık ihlali yapmamaları konusunda uyarılarda bulunurken, denetimlerin de aralıksız devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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