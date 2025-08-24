Düzce'de rakiplerini geride bıraktı: 2 çocuk annesi ambulans şoförü oldu

Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimliğince düzenlenen ve 5'i erkek 12'si kadın 17 personelin katıldığı eğitimde, zorlu parkurlarda ileri sürüş teknikleri gösterildi.

Eğitimi birincilikle tamamlayan Semra Karagöz, direksiyon başına geçerek hastalara ve yaralılara en hızlı şekilde ulaşmak için görev yapıyor.

Karagöz, mesleğe 2004'te Iğdır'da başladığını, daha sonra Kayseri'de görev yaptığını ve son olarak Düzce'ye atandığını söyledi.

"SONUÇLAR ÇIKINCA BEN DE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Sürüş güvenlik eğitiminde birinci olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu belirten Karagöz, "Karma bir eğitim aldık ve ben orada birinci olduğumu öğrendim. Sonuçlar çıkınca ben de çok şaşırdım. Çok mutlu oldum ve gurur duydum kendimle." dedi.

"VAKALARA GİDERKEN DİREKSİYON BAŞINA GEÇİNCE ÇOK MUTLU OLUYORUM"

Direksiyon başında kendisini gören vatandaşların şaşırdığını ve olumlu tepkiler verdiğini anlatan Karagöz, şöyle devam etti:

Özellikle kadınlar olumlu yönde tepki gösteriyorlar. Çocuklar çok seviniyor. Vatandaşlar gördükleri zaman şaşırıyorlar. Ambulans sürmek çok keyifli, çok mutluyum. Vakalara giderken direksiyon başına geçince çok mutlu oluyorum. Sonuçta görevimiz hayat kurtarmak. Bunun içinde çok mutlu ve gururluyum. Erkek mesai arkadaşlarımla birlikte nöbet tuttuğumda sağ olsunlar beni destekliyorlar. Her zaman her konuda yardımcı oluyorlar. Aldığımız eğitimler ve arkadaşlarımızın destekleri sayesinde sürüş tekniklerini iyi biliyoruz, vakalarda zorlanmıyorum.

"BU KEYFİ DİĞER KADIN ARKADAŞLARIMIZIN DA TATMASINI İSTERİM"

Karagöz, tüm kadınlara ambulans şoförlüğünü tavsiye ettiğini belirterek, "Şoförlüğü tüm kadın arkadaşlarımıza öneririm. Ambulans sürmenin keyfini diğer kadın arkadaşlarımızın da tatmasını isterim." ifadelerini kullandı.