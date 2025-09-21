Düzce'de tamir kaputunda bulduğu yavru kediyi sahiplendi

Düzce Yeni Mahalle’de bir oto bakım servisine yaklaşık 10 gün önce tamir için getirilen otomobilin kaputunu açan motor ustası Mümin Ataseven, kedi sesi duydu.

"ÇIRAK", İŞ YERİNİN MASKOTU OLDU

Bulunduğu yerden çıkardığı yavru kediyi sahiplenen Ataseven, kedinin adını “Çırak” koydu. Sevimli tavırlarıyla dikkat çeken Çırak, zaman zaman Ataseven’in tamir yaparken omzuna da çıkıyor ve iş yerinde çalışanların ile müşterilerin neşe kaynağı haline geldi.

HAYVANLAR İŞ YERİNDE NEŞE KAYNAĞI

Ataseven, tamirhanede bakımını üstlendiği kedinin hem çalışanlarla hem de müşterilerle güçlü bir bağ kurduğunu belirtti:

“İş yaparken kucağıma geliyor, oyun oynamaya çalışıyor. Müşterilerimize de çok yakın davranışlar sergiliyor.”

"HAYVAN SEVGİSİ HER İNSAN İÇİN ÖNEMLİ"

Hayvan sevgisinin herkes için gerekli olduğunu vurgulayan Ataseven, şu ifadeleri kullandı: