AA & Ensonhaber

Ümit milli judocular 16 yaşındaki Rutkay Çil ve 17 yaşındaki Ayşenaz Tosun'un en büyük destekçileri, yalnızca tribünde değil, minderde de onların yanında yer alıyor. Rutkay’ın babaannesi Gülsüm Çil ve Ayşenaz’ın dedesi Süleyman Tosun, yıllardır torunlarının antrenmanlarını kaçırmayan, onların her müsabakasında heyecanla destek veren isimler olarak dikkat çekiyor. Ancak bu bağlılık zamanla farklı bir boyut kazandı; tribünden verdikleri desteği tatamiye taşıyan Çil ve Tosun, yaklaşık dört yıldır bizzat antrenmanlara katılıyor.

Yaşlarına rağmen spora duydukları sevgi ve kararlılıklarıyla büyük takdir toplayan ikili, bir yandan torunlarının gelişimine katkı sağlarken diğer yandan da aktif bir yaşam sürerek zinde kalıyor.

GÜLSÜM ÇİL: "TORUNLARIM BENİM GÖZ BEBEĞİM"

Yedi torun sahibi olan Gülsüm Çil, spora olan ilgisinin tamamen torunu Rutkay sayesinde başladığını belirtiyor. Onun judodaki yolculuğunu en başından beri yakından takip eden Çil, “Tam 10 yıldır torunumun peşindeyim. Onun antrenmanlarını ve maçlarını hiç kaçırmadım. Torunlar can parçamız, her isteklerini yerine getirmek için çaba harcıyoruz.” diyor.

Torunu Rutkay Çil ise babaannesinin desteğinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Başlarda sadece tribünden izliyordu. Ama zamanla ısınmalara ve teknik çalışmalara da katılmaya başladı. Onunla daha fazla vakit geçirmek ikimiz için de çok kıymetli.” diye konuştu.

SÜLEYMAN TOSUN: "TORUNLARIM İÇİN KOŞMAYA DEVAM"

Torunu Ayşenaz’ı sekiz yıldır antrenmanlarında yalnız bırakmayan Süleyman Tosun, geçmişte sporla iç içe bir hayat sürdüğünü belirtiyor.

“Gençken maraton koşuları yapardım ama yaş ilerledikçe torunların peşinden koşmaya başladık. Onların maçlarına gitmek benim için büyük bir heyecan kaynağı. Pes etmek yok, sonuna kadar yanlarında olacağım.” diyen Tosun, torunlarıyla geçirdiği her anın kıymetli olduğunu vurguluyor.

Ayşenaz Tosun da dedesinin varlığının kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirerek, “Dedem benim her şeyim. Antrenmanlarımı, maçlarımı kaçırmaması, bana verdiği desteği hissetmek bana güç veriyor.” ifadelerini kullandı.

ANTRENÖR ALAYILDIZ: "ONLARIN TECRÜBESİ VE DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Judo antrenörü Nermin Alayıldız, aile büyüklerinin bu süreçte aktif yer almasının sporcular için büyük bir avantaj sağladığını belirtiyor.

“Bazen tribünden 'Hadi Ayşenaz, yapabilirsin!' diye bağıran dedelerimizi, minderde torununa taktik veren ninelerimizi görüyoruz. Onların kattığı enerji ve tecrübeler bizim için büyük bir değer.” diyen Alayıldız, yaşlıların antrenmanlara olan ilgisinin de her geçen gün arttığını söylüyor.

Alayıldız, antrenmanları kaçırmayan büyükleri zaman zaman mindere davet ettiklerinde ilginç bir tabloyla karşılaştıklarını ekliyor:

Onlar bizi dikkatle izledikleri için teknikleri tahmin ettiğimizden daha iyi kavrıyorlar. Bazen onlara da minderde yer veriyoruz ve görüyoruz ki öğrendiklerini uygulayabiliyorlar. Judo sayesinde aile bağları güçleniyor, spor nesiller arasında köprü kuruyor. Biz de kapımızı her zaman büyüklerimize açık tutuyoruz.

Gülsüm Çil ve Süleyman Tosun’un azmi, yalnızca torunlarına değil, çevrelerindeki herkese ilham veriyor. Onların tatami üzerindeki kararlılığı, sporun sadece gençler için değil, her yaşta bir tutku olabileceğini kanıtlıyor.