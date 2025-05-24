Edirne'de aracıyla ters yöne giren ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 60 bin TL ceza

DHA
Edirne'de, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, tehlikeli araç kullandığını belirlediği Ş.T. yönetimindeki hafif ticari aracı takibe aldı.
Polis, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde ters yöne giren aracı, önünü keserek durdurdu.
ÇEŞİTLİ MADDELERDEN 60 BİN TL CEZA KESİLDİ
Kontrolde Ş.T.'nin ehliyetsiz ve 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi.
Öte yandan aracın 2'nci kez muayenesiz olarak trafiğe çıkartıldığı tespit edildi.
Ş.T.'ye çeşitli maddelerden toplam 60 bin 400 lira idari para cezası uygulanarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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