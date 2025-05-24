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Edirne'de aracıyla ters yöne giren ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 60 bin TL ceza

Edirne'de aracıyla ters yöne giren ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 60 bin TL ceza Keşan ilçesinde aracıyla ters yöne giren, ehliyetsiz ve 2.20 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Ş.T.'ye, 60 bin 400 lira idari para cezası kesildi.