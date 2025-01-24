DHA

Türkiye'nin ciğerleri, Bolu'dan yükselen alevlerle yandı kavruldu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, 78 kişinin mezarı oldu.

Yaşananların ardından milyonların gözlü yaşı kaldı.

Keşan ilçesi Çamlıca köyünde, yarın yapılacağı duyurulan 'Bocuk Gecesi' etkinliği de, yürek yakan yangın faciasının ardından 1 Şubat'a ertelendi.

"BOCUK GECESİ" ETKİNLİĞİ ERTELENDİ

Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına da başsağlığı dilediği açıklamasında, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası sebebiyle ülke olarak büyük üzüntü yaşadık. Edirne Valiliği ve Keşan Kaymakamlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucu yarın akşam gerçekleştirilecek 'Bocuk Gecesi' etkinliğini, 1 Şubat Cumartesi gününe erteledik.

Bu akşam daha önce duyurulan çocuklar için bir etkinliğimiz olacak. Ancak müzik yayını veya eğlence olmayacak. Çocuklar için tiyatro gösterileri ve masal anlatımları olacak. Ayrıca satış stantları da açık olacak. Anlayışından dolayı herkese teşekkür ederiz. 1 Şubat Cumartesi gününe ertelenen 'Bocuk Gecesi' etkinliğine tüm halkımızı davet ediyoruz." dedi.

'BOCUK GECESİ' NEDİR

Bir Balkan geleneği olan 'Bocuk Gecesi'nde, inanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişirilir.

Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye aile halkı, komşular ve akrabalar katılır.

Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını, 'Bocuk geliyor' diye korkutur. 'Bocuk' diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, ayrıca kışın en sert gecesinin simgesidir. Gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.