Edirne’de büyük balık tutan balıkçının coşkusu Ağına takılan dev balığı gören balıkçının sevinci yüzleri gülümsetti. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Ekstrem balık avcılığı, hem avcılar arasında hem de takipçileri arasında büyük ilgi görüyor.

Bunlara bir örnek de Edirne’de yaşandı.

Trakyalı bir balıkçı, Uzunköprü ilçesi Türkiye-Yunanistan sınırında balık tutmak için teknesiyle açıldı.

Ağına takılan balıklara inanamadı

Meriç Nehri’nin Uzunköprü Gemici köyü yakınlarında attıkları ağa takılan balığa inanamadı.

Yakaladıkları dev yayın balıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen balıkçılar heyecan dolu anlar yaşadı.

“Timsah mısın be mübarek”

Trakyalı balıkçı hayretlerini anlatırken, "Timsahımsın be mübarek çok balık var be bu ağda breh breh, elal olsun be aslanım bu ne büle, bir kayık balık be yer ne de içeriz." ifadelerini kullandı.

Yayın balıklarını tekneye alırken adeta güreşen balıkçıların o anları anbean kameraya yansıdı.

İşte balıkçıların coşkulu anları…

