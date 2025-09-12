Edirne'de Göl Baba kuraklığa meydan okuyor

Şiddetli kuraklık nedeniyle pek çok su kaynağı, kuruma noktasına geldi.

Edirne de karasal iklimi nedeni ile kuraklığı yaşandığı bir ilk olduğu halde sınırları içindeki "Göl Baba", sulak alanı adeta vahayı andırıyor.

Son yılların en kurak ve sıcak döneminin yaşandığı kentte yer alan nehir, baraj ve göletlerdeki su seviyeleri ciddi oranda azaldı.

Bu dönemde tarımsal sulamanın da artmasıyla pek çok gölet kurudu, Tunca Nehri'nin bazı bölümlerindeki su akışı durdu.

KURAKLIĞA DİRENEN SULAK ALAN

Merkeze bağlı Büyükdöllük ile Değirmenyeni köyleri arasında bulunan Göl Baba, çevresindeki doğal kaynaklar ve kış yağışlarının etkisiyle kuraklıktan etkilenmeyerek su hacmini korudu.

Göl Baba'nın doluluğu ve etrafının yemyeşil görüntüsü, kuraklığın olumsuz etkisini bölgede hissettirmiyor.

Besiciler, Göl Baba'nın etrafında hayvanlarını otlatıyor, alan aynı zamanda kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

"KURAKLIKTAN HİÇ ETKİLENMEDİ"

Edirne Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Başkanı Özmen Yeltekin, Göl Baba'nın bölge için özel olduğunu söyledi.

Bu yıl kentte ciddi kuraklık yaşandığına dikkati çeken Yeltekin, sulak alanın bu durumdan neredeyse hiç etkilenmediğini ifade etti.

"ÇEVRESİNDEKİ KAYNAKLARDAN BESLENİYOR"

Sulak alanın kuraklık karşısında yeşilliğini koruduğunu anlatan Yeltekin, şunları kaydetti: