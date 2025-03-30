DHA

Keşan ilçesinde yaşayan ve 10 yıldır amatör balıkçılık yapan Ufuk Çakır, İbrice Limanı’nda olta ile balık avlamaya gitti.

Çakır’ın oltasına bir süre sonra büyük bir balık takıldı.

Çakır, yaklaşık 20 dakikalık uğraş sonucu arkadaşının da yardımıyla balığı güçlükle kıyıya çekti.

"BU BALIĞI BEKLEMİYORDUM"

10 yıldır amatör balıkçılık yaptığını ve ilk kez bu büyüklükte bir balık tuttuğunu ifade eden Çakır şu sözleri kullandı:

En sevdiğim av disiplini olan 'shore jigging' av tekniği ile derin meralarda çeşitli avcı balıkları avlıyorum. Akya, torik, yazılı orkinos, sinarit gibi balıkları tutuyorum. Çeşitli meralara gidiyordum.



Daha önceki bir avda oltaya orkinos takıldı. Ancak bir süre mücadele sonunda kazanan taraf o olmuştu. Bu balığı beklemiyordum.

"PEŞİNDE OLAN HERKESE RATGELE"

Mücadelenin 20 dakika kadar sürdüğünü belirten Çakır konuşmasına şöyle devam etti: