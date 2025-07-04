Edirne'de otellerde yer bulamayan Kırkpınar sevdalıları, parklara çadır kurdu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlıyor.

6 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyenler Edirne'ye akın etti.

HAZIRLIKSIZ GELENLER KARTONLAR ÜZERİNDE UYUDU

Yoğunluk nedeniyle oteller doluluk oranına ulaşınca güreş sever konaklama ihtiyacını gidermek için cami bahçelerine ve parklara çadır kurdu.

Hazırlıksız gelen ve yanında çadır bulunmayan vatandaşlar ise betona serdikleri kartonlar ve battaniyeler üzerinde geceyi geçirdi.

PARK VE BAHÇELER KAMP ALANINA DÖNÜŞTÜ

Başta cami bahçeleri olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklar adeta kamp alanına dönüştü.

40 başpehlivanın mücadele edeceği güreşlerde, bu yılın başpehlivanı pazar günü gerçekleşecek final müsabakasıyla belli olacak.