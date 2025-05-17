Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor

AA

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi yolu üzerindeki Söğütlük Millet Bahçesi, açılış için gün sayıyor...

410 dönümü yeşil alan olmak üzere 515 dönüm alanda oluşturulan millet bahçesi, doğal yapı korunarak düzenlendi.

Bölgede yapılan çalışmalar kapsamında ömrünü tamamlamış tehlikeli ağaçlar budandı veya kaldırıldı, ortalama 5 yıllık 2 bin 336 ağaç dikildi; gül, lale gibi kentin önemli simgesi çiçeklerden oluşan alanlar oluşturuldu.

Millet bahçesinde 5 kilometre hem orman içinden hem Meriç kenarından geçen bisiklet yolu, 10 kilometrede doğal zeminli patika yol inşa edildi.

SPOR SAHALARI, ÇOCUK OYUN ALANLARI DÜZENLENDİ

Nehir kenarında taşkın riski oluşturmayacak şekilde basamaklı oturma alanları ile orman içerisine 64 çeşme yapıldı; spor sahaları, çocuk oyun alanları düzenlendi.

Söğütlük Millet Bahçesi'nde ayrıca oturma alanları, sosyal donatılar, kütüphane, yerli sebze satış alanı, kır kahveleri otopark ve piknik alanları bulunuyor.

"TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL MİLLET BAHÇELERİNDEN BİR TANESİNDE ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANDI"

Edirne Valisi Yunus Sezer, millet bahçesindeki son rötuşları yerinde inceledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin ay sonuna doğru kullanıma açılacağını söyledi.

Vatandaşların millet bahçesinde çok güzel vakit geçireceklerini anlatan Vali Sezer, şöyle devam etti:

Türkiye'deki en güzel millet bahçelerinden bir tanesinde çalışmalarımız tamamlandı, ufak işler kaldı. Ay sonunda vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Resmi açılışını daha sonra yapacağız. Eksiklerimizi de vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alarak tamamlayacağız. Vatandaşlarımız burada eşiyle, dostuyla pikniğini yapacak, muhabbetini yapacaklar. Bisiklete binmek isteyen bisikletine binecek, yürüyüş yapmak isteyen yürüyüş yapacak.

BAHÇE 200'E YAKIN KAMERA SİSTEMİ İLE DONATILDI

Vali Sezer, millet bahçesinin yaklaşık 200'e yakın kamera sistemiyle donatıldığını, alanın tamamının kontrol altında tutulacağını belirtti.

Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yanındaki 100 dönümlük bir alanı da yeşillendirdiklerini, burada da çeşitli konser aktivitelerinin düzenleneceğini ifade eden Sezer, vatandaşların bir yandan Meriç Nehri'ni izlerken bir yandan da konser etkinliğine katılacağını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Vali Sezer, kente millet bahçesini kazandıran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yetkililere teşekkür etti.

Vali Sezer'e incelemelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı da eşlik etti