Edirneli öğrencilerden huzurevindeki emekli öğretmenlere 24 Kasım sürprizi

Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Akmercan İmam Hatip Ortaokulu 5/B sınıfı öğrencileri, Edirne Huzurevi'nde kalan emekli öğretmenleri ziyaret ederek duygusal bir etkinliğe imza attı. Sürpriz karşısında 69 yaşındaki Sevgi Pazar ve 85 yaşındaki Sedat Seyyar gözyaşlarını tutamadı.

ÇİÇEKLER, ŞİİRLER VE DUYGU DOLU ANLAR

Huzurevine gelen öğrenciler, emekli öğretmenlere çiçek vererek günün anlamına uygun şiirler okudu. Etkinlik boyunca hem öğrenciler hem de öğretmenler için unutulmaz anlar yaşandı.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN HAKKI ÖDENMEZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, öğretmenlerin toplumdaki yerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan öğretmenlerimizin hakkı hepimizde büyüktür. Bu nedenle onları sadece bir gün değil, her gün saygıyla anıyoruz."

SEDAT SEYYAR: "ONLARI GÖRDÜKÇE MUTLU OLUYORUM"

Uzun yıllar Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan emekli öğretmen Sedat Seyyar, öğrencilerin ziyaretinin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi:

Türkiye’nin yarısında görev yaptım. Bugün öğrencilerim geldi, çiçek verdi, şiir okudu. Onların güzelliğini görünce yaşadığım mutluluğu tarif etmek mümkün değil. 38 yıllık öğretmenlik hayatım boyunca çok güzel insanlar tanıdım. Onları gördükçe mutlu oluyorum.

"İYİ Kİ ÖĞRETMEN OLMUŞUM"

Duygularını gizleyemeyen emekli öğretmen Sevgi Pazar, öğretmenliğin hayatına kattığı değeri şu sözlerle anlattı:

Kendileri gelince beni de ağlattılar. Bu mutluluk bana bir yıl yeter. Eski öğrencilerimi görünce sanki film şeridi gibi geçmiş aklımdan geçti. İyi ki öğretmen olmuşum, iyi ki annemin yolundan gitmişim.

Ziyaretin ardından öğrenciler huzurevindeki diğer yaşlılarla da sohbet ederek ellerini öptü. Etkinlik, Öğretmenler Günü’ne özel pasta kesimiyle tamamlandı.