Elazığ'da 82 kiloluk dev turna için Kurban Bayramı'nı aratmayan pazarlık

Tunceli'de yakalandı, Elazığ'da sergilendi.

Pertek'te 82 kiloluk dev turna balığı yakalandı.

Yakalanan balık, Elazığ Kapalı Çarşı'nda bulunan bir balıkçı tezgâhında satışa sunuldu.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Görenlerin ilgisini çeken dev balık, kısa sürede vatandaşların odağı haline geldi.

SATIN ALMAK İÇİN YARIŞA GİRDİLER

Balığı satın almak isteyenler ile balıkçı arasında, adeta Kurban Bayramı'nda yapılan pazarlıkları aratmayan sıkı bir pazarlık yaşandı.

Hem büyüklüğü hem de nadir bulunmasıyla dikkat çeken turna balığı, vatandaşların meraklı bakışları arasında uzun süre sergilendi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Öte yandan balığın görüntüleri, kısa süre içinde sosyal medyada da gündem oldu.

Kullanıcılar dev balıkla ilgili şaşkınlıklarını dile getirdi.