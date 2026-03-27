Hapları rafa kaldırın! Vücudun B6 ihtiyacını karşılayan 8 doğal besin

Modern yaşamın getirdiği stres ve düzensiz beslenme, vücudun en temel ihtiyaçlarından biri olan B6 vitamini (piridoksin) depolarını hızla boşaltıyor.

Protein metabolizmasından mutluluk hormonu serotonin üretimine kadar kritik rol oynayan bu vitaminin eksikliği, yaşam kalitesini ciddi oranda düşürüyor.

Peki, kimyasal takviyeler yerine bu ihtiyacı doğal yollarla karşılamak mümkün mü?

İşte B6 vitamin deposu besinler:

MUZ

Listenin başında yer alan muz, yüksek oranda B6 içerir. Günde bir adet orta boy muz, günlük ihtiyacın yaklaşık %25’ini tek başına karşılayabilir.

SOMON VE TON BALIĞI

Özellikle yağlı balıklar, sinir sistemi sağlığı için gereken B6 vitaminini en saf haliyle sunar. Haftada iki kez tüketilen balık, beyin fonksiyonlarını korumaya yardımcı olur.

NOHUT

Baklagiller arasında B6 şampiyonu olan nohut, bir kasesiyle günlük ihtiyacın yarısından fazlasını karşılayabilir. Hem doyurucu hem de vitamin deposudur.

PATATES

Özellikle fırınlanmış veya haşlanmış patates, B6 vitaminini koruyarak vücuda ulaştırır. Kabuğuyla tüketildiğinde besin değeri ikiye katlanır.

KARACİĞER

Sakatat sevmeyenleri bile düşündürecek kadar yoğun B6 içerir. Özellikle dana karaciğeri, vitamin eksikliğini en hızlı kapatan gıdalardan biridir.

ANTEP FISTIĞI

Atıştırmalık tercihini fıstıktan yana kullananlar kazanıyor. Bir avuç Antep fıstığı, hem kalp sağlığını koruyor hem de B6 depolarını dolduruyor.

TAVUK VE HİNDİ ETİ

Yağsız protein kaynakları olan beyaz etler, vücut direncinin artması için gerekli olan piridoksini bol miktarda barındırır.

ISPANAK

Demir dendiğinde akla gelen ıspanak, aslında gizli bir B6 kaynağıdır. Hafif pişirilerek tüketildiğinde vitamin emilimi maksimuma çıkar.