İHA

Elazığ'ın Palu ilçesi Gökdere köyünde yaşayan Siraç Polat isimli besici, inekleriyle kurduğu samimi diyalog dikkati çekiyor.

Özellikle Ceylan ve Suzan ismi verdiği iki ineği ile büyük bir dostluk kuran Polat’ın inekleriyle çektiği videolar da sosyal medyada izleyenleri gülümsetiyor.

"BUNLAR BENİM PRENSESLERİM"

Beslediği inekleri ile yaşadığı samimiyeti ve sevgi bağını videoya alan Polat, "Palu Gökdere köyünde yaşıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. İşimi severek yapıyorum. Ne kadar zor da olsa seviyorum bu mesleği. Hayvanlarım ile çok iyi anlaşıyorum. Özellikle Ceylan ve Suzan’la.

Onlar beni çok seviyorlar. Ceylan oy bir tanem, kızım. Kameraya bak. Prensestir bunlar prenses. Bunlar benim prenseslerimdir arkadaşlar" diyerek hayvanlarına olan sevgisini dile getirdi.