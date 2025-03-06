Elazığ'da drone gören masum işçi neye uğradığını şaşırdı
İHA

Renkli görüntüler Elazığ'dan...

Merkezde bulunan sanayi sitesi içerisindeki bir iş yerinin önünde ilginç bir olay yaşandı.

ETRAFI ÇEKMEYE BAŞLADI

Burada drone kaldıran bir kişi, etrafı çekmeye başladı.

DRONE PANİKLETTİRDİ

Bu sırada dükkanın önünü temizleyen bir çalışan, drone'u görünce önce panikledi.

FIRÇA İLE KOVALAMAYA ÇALIŞTI

Daha sonra elindeki fırça ile drone'u kovalamaya çalışan işçi, başarılı olamayınca geri döndü.

İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ

O anlar, sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Furkan Can
Furkan Can
Editor