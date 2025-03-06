Elazığ'da drone gören masum işçi neye uğradığını şaşırdı

İHA
Renkli görüntüler Elazığ'dan...
Merkezde bulunan sanayi sitesi içerisindeki bir iş yerinin önünde ilginç bir olay yaşandı.
ETRAFI ÇEKMEYE BAŞLADI
Burada drone kaldıran bir kişi, etrafı çekmeye başladı.
DRONE PANİKLETTİRDİ
Bu sırada dükkanın önünü temizleyen bir çalışan, drone'u görünce önce panikledi.
FIRÇA İLE KOVALAMAYA ÇALIŞTI
Daha sonra elindeki fırça ile drone'u kovalamaya çalışan işçi, başarılı olamayınca geri döndü.
İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ
O anlar, sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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