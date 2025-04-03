Elazığ'da Hazar Gölü çevresinde 7 ton çöp toplandı

AA

Elazığ'da çevreyi korumaya yönelik temizlik çalışması başladı.

Elazığ İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Hazar gölü kıyısında başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

Bu kapsamda, gölün sahil şeridinde 25 kişilik ekiple temizlik çalışması gerçekleştirildi.

7 TON ÇÖP TOPLANDI

Çalışmada; plastik, cam şişe, naylon, sigara izmariti, kağıt ve piknik atıkları toplandı.

Toplanan 7 ton çöp, katı atık depolama tesislerine gönderildi.

DUYARLI OLUNMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI

Yapılan açıklamada, göl çevresinde piknik ya da gezinti yapan vatandaşların çevre temizliği konusunda duyarlı olması istendi.