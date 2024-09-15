Elazığ'da 5 dönemdir karşısına rakip çıkmayan kadın muhtar Ağın ilçesinde yaşayan Şükran Doydu Çimen, 2004 seçimlerinde köyüne muhtar olduğundan beri, girdiği hiçbir seçimi kaybetmedi. Karşısına çıkan adayları kısa sürede ekarte eden 'Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok.' dedi.

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İHA

Karşısında hiçbir adayın duramadığı Kaşpınar Köyü muhtarı Şükran Doydu Çimen, 5'inci döneminde de galibiyeti elde etti.

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı 60 nüfuslu Kaşpınar köyünde ikamet eden Şükran Doydu Çimen, dedesinin 40 yıl boyunca hizmet verdiği köyde 2004 yılından beri tek aday olarak seçime giriyor.

DEDESİNİN İZİNDEN GİDİYOR

Muhtar olduktan sonra dedesini kaybeden Çimen, onun öğrettikleriyle yoluna devam etti. Ardından yaptığı çalışmalar ve getirdiği hizmetler ile köy sakinlerinin gönlünde taht kuran Çimen'in karşısına 5 dönemdir hiç aday çıkmadı.

20 yıldır görevini başarı ile yürüten Çimen, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

"KÖYÜME DAHA ÇOK HİZMETLER KAZANDIRIRIM"

20 senedir muhtar olduğunu belirten Şükran Doydu Çimen, "Daha önce liseyi bitirdikten sonra çeşitli iş yerlerinde çalıştım. Ardından köyüme döndüm. Bir kış evinde oturuyorduk. O zaman Ömer Fırat ağabeyimiz ile muhabbet ediyorduk. En son 'gel sen muhtar ol' dedi. Eski muhtarın evindeydik ve o da aday olmayacaktı. Ben olamam, 'nasıl yaparım' dediğim olmuştu fakat 'yaparsın, aktifsin, köyüne hizmet edersin' dediler. Önceden pek inanamamıştım. Belki şaka söylüyordur dedim.

En son babam karşı çıktı ve ağabeyim pek istemedi. Ömer Fırat, 'niye yapamasın yapar, bu işin üstesinden gelir' dedi. 29 Mart 2004 tarihinde bu mesleğe geçtim. Ardından her dönem seçildim. Bu 5'inci dönemim. 20 seneyi bitirdim. İnşallah bundan sonra da bu görevi tamamlarım. Köyüme daha çok hizmetler kazandırırım" dedi.

"BİZ SENİN GİBİ YAPAMAYIZ DİYORLAR"

Dedesinin de 40 yıl Kaşpınar Köyü Muhtarlığı yaptığını aktaran Çimen, "Dededen toruna kalma. Ben muhtar seçildikten sonra dedem 2 ay sonra vefat etti. Ondan çok şey öğrendim. Bana çok yardımcı olmuştu ve çok güveniyordu.

Karşıma hiç aday çıkmadı. Biz senin gibi yapamayız, koşturamayız, artık her şeyi biliyorsun ve tanıdın diyorlar. Köylü benden memnun. Ben de onlardan çok memnunum. Onlar huzursuzluk çıkarsalar belki de ben bu kadar uzun süre yapamazdım.

"KADININ YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK"

Karşılıklı anlaşıyoruz. Bir karar verilecekse sadece azaları ve heyeti çağırmıyorum. Köylülere de haber veriyorum. Toplantı yaparım. Ne yapılacaksa onların da onayını alırım ve karara bağlarız. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)