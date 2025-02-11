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Elazığ'da karganın sesini duyanlar şaştı kaldı: 'Allah' diye bağırıyor

Elazığ'da karganın sesini duyanlar şaştı kaldı: 'Allah' diye bağırıyor Elazığ’da bir direğin üzerine çıkan karga, Allah diye bağırırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.