Elazığ'da karganın sesini duyanlar şaştı kaldı: 'Allah' diye bağırıyor

İHA
Elazığ'da merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde şaşırtan bir durum yaşandı.
Bir direğin üzerine konarak 'Allah, Allah' diye bağıran karga dinleyenleri hayretler içinde bıraktı.
'ALLAH ALLAH' DİYE BAĞIRDI
Karganın bağırmasını duyan vatandaş, cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti.
Karga bir süre sonra, uçarak gözden kayboldu.
"BİRAZ DİNLEYİNCE ALLAH DİYE ZİKRETTİĞİNİ DUYDUM"
Karganın Allah diye bağırdığını belirten vatandaşlardan Ahmet Acar, ''Kültür Park civarında dolaşırken, bir karganın sesini duydum. Biraz dinleyince Allah diye zikrettiğini duydum" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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