DHA
Çetin hava şartları Doğu'da kendisini göstermeye başladı.
Elazığ'da Karakoçan ilçesinde kardan köy yolu kapandı.
Karakoçan ilçesine bağlı Yeşilbelen köyünde rahatsızlanan kişi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
Kapanan köy yolunu açan ekipler, mahsur kalan hastayı hastaneye ulaştırdı.
HASTA AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Bölgeye giden ekipler, kar nedeniyle yolun kapalı olduğunu görünce İl Özel İdaresi'ne haber verdi. Ekiplerin çalışması ile yol açılırken, hasta ambulans hastaneye kaldırıldı.
SİVRİCE'DE TIR DA YOLDAN ÇIKTI
Diğer yandan Sivrice ilçesi Gözeli kara yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıkan Tır, İl Özel İdaresi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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