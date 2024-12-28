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Elazığ'da mahsur kalan hastayı hastaneye yetiştirmek için yol açıldı

Elazığ'da mahsur kalan hastayı hastaneye yetiştirmek için yol açıldı Elazığ'da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Bir yandan kapanan köy yollarında mahsur kalan hastalar diğer yandan trafik kazaları...