Emekli Arzu Koyun, kaptan oma hayaline koşuyor

AA & Ensonhaber

İstanbul'da bir dijital baskı firmasında 38 yıl boyunca çalışan Arzu Koyun, yıllarca içinde sakladığı bir hayali sonunda gerçekleştirmek için harekete geçti. Tek çocuk annesi Koyun, gençlik yıllarında çok istemesine rağmen hayatın zorlu şartları nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ancak okuma tutkusu hiçbir zaman sönmedi.

Geçtiğimiz yıl emekli olan 56 yaşındaki Koyun, üniversite sınavına girerek ilk tercihi olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’na yerleşti. Şimdi denizciliğin tüm yönlerini öğreniyor, derslerine dört elle sarılıyor ve mezuniyet günü için gün sayıyor.

"ÜNİVERSİTE İÇİMDE UKDE KALMIŞTI"

Arzu Koyun, eğitim hayalinin yıllardır yüreğinde bir boşluk olarak kaldığını dile getiriyor. Emekliliğin ardından bu eksik sayfayı tamamlamak için kolları sıvayan Koyun, "Sakarya’daki bu bölümü yıllardır istiyordum. Geçen yıl üniversite sınavına girip kazandım. Artık hayallerime bir adım daha yaklaştım" diyor.

Sınıf arkadaşlarının çoğu kendisinin çocuğu yaşında. Ancak bu durum onun için bir engel değil, aksine bir motivasyon kaynağı:

Hepsini çok seviyorum. Derslerde birlikteyiz, sınavlara birlikte giriyoruz. İyi notlar aldığımda şaşırıyorlar ama bir yandan da ilham alıyorlar. Onlara hayat tecrübelerimi ve eğitimin değerini anlatıyorum. Faydalı olabildiğimi görmek bana yetiyor.

"HAYALLERİM DE DENİZ GİBİ SONSUZ"

Okulun güçlü akademik kadrosu ve teknik olanaklarından oldukça memnun olan Koyun’un sıradaki hedefi: mezuniyet belgesini alıp bir gemide kaptan olarak göreve başlamak. "Denize açılmak, benim için sadece bir meslek değil; yıllardır kurduğum düşlerin vücut bulmuş hali. Deniz bir sonsuzluk, tıpkı hayallerim gibi…" sözleriyle heyecanını dile getiriyor.

Koyun, eğitimin sadece kariyer için değil, hayatın her alanında belirleyici olduğunun da altını çiziyor:

İster çocuk yetiştirirken ister bir arkadaş ilişkisi kurarken, eğitim insanı geliştiriyor, dönüştürüyor. Her gencin mutlaka eğitim yolculuğuna çıkması gerektiğine inanıyorum.

"35 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA AYRILAN KONTENJAN, BÜYÜK BİR FIRSAT"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekerek, Yükseköğretim Kurulu’nun 35 yaş ve üzeri kadınlar için açtığı ek kontenjan uygulamasını değerli bulduklarını ifade etti:

Üniversitemizde çok sayıda 35 yaş üstü kadın öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrenciler daha kararlı, daha bilinçli. Gençlerle bir arada eğitim almaları büyük bir kazanım. Biz de onların üniversiteye uyum süreçlerini kolaylaştırmak adına rehberlik ve seminer desteği sunuyoruz. Ayrıca sektörle doğrudan temas kurmalarını sağlayarak hayallerine daha hızlı ulaşmaları için çalışıyoruz.

"DENİZCİLİK, HAYALLERİ OLANLAR İÇİN BİR KAPI"

SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nuri Akkaş da Arzu Koyun’un azmi ve disipliniyle diğer öğrencilere ilham verdiğini belirterek, denizcilik sektörünün nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

"EĞİTİMİN YAŞI YOK"

18 yaşındaki sınıf arkadaşı Neriman Baş ise Arzu Koyun’un hikâyesinden çok etkilendiğini belirtti. "Eğitimin yaşı olmadığını bize yaşayarak gösteriyor. Onun başarısı hepimize örnek oluyor" sözleriyle duygularını paylaştı.