En popüler erkek ismi Alparslan, kız ismi Defne oldu

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Bebekler doğmadan ismine karar verilen, hiç duyulmamış bir ismi koymaya çalışılan bir dönemden geçiyoruz.

Yeni doğan bebeklerin ismi zaman zaman farklılık gösterse de Yusuf, Ömer, Zeynep ve Elif gibi klasik isimlerden de vazgeçmiyoruz.

ADNKS sonuçlarına göre 2024 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri Alparslan, Göktuğ ve Yusuf; en popüler kız bebek isimleri ise Defne, Asel ve Zeynep oldu.

YENİ DOĞAN ERKEK BEBEĞE ALPARSLAN, KIZ BEBEĞE DEFNE İSMİ

Doğan erkek bebeklerin 8 bin 88'ine Alparslan, 5 bin 683'üne Göktuğ, 4 bin 880'ine Yusuf, kız bebeklerin 7 bin 466'sına Defne, 7 bin 347'sine Asel, 6 bin 540'ına ise Zeynep ismi verildi.

Kız isimleri:

Defne

Asel

Zeynep

Erkek isimleri:

Alparslan

Göktuğ

Yusuf

ÇOCUKLAR ARASINDA EN POPÜLER ERKEK İSMİ YUSUF, KIZ İSMİ İSE ZEYNEP

Türkiye'de 2024 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Ömer; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Ecrin olduğu görüldü.