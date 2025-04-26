AA
Nisan ayının sonlarına doğru Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı’nda beklenmedik bir kar yağışı yaşandı.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kısa sürede kar yağışına bıraktı.
NİSAN AYINDA KAR YAĞDI
Erciyes AŞ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kar yağışı 2 bin 200 rakım ve üzerindeki bölgelerde etkili oldu.
Sisli havanın da hakim olduğu dağda, sıcaklıkların ani düşüşü dikkat çekti.
KAYAK SEZONU UZAYABİLİR
Meteorolojik verilere göre, bölgede soğuk havanın birkaç gün daha devam edeceği öğrenildi.
Bu sürpriz kar yağışı, kayak sezonunun uzayabileceği beklentisini artırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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