Erciyes’in eteklerinde düven geleneği yaşatılıyor

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde 63 yaşındaki memur Ahmet Baktır, 50 yaşındaki çiftçi Cafer Günek ve 50 yaşındaki emekli Tahir Kiraz, çocukluk yıllarında gördükleri düven geleneğini yeniden yaşatıyor.

GEÇMİŞİ TARLADA YAŞATIYORLAR

Arkadaşlar, tarladan topladıkları sapları atlarla harmana taşıyarak, alt yüzeyinde keskin çakmak taşları bulunan kızak biçimindeki düveni kullanıyor. Baktır, bu sayede geçmiş hatıraları yeniden canlandırdıklarını belirtti:

“Bizim çocukluğumuzda tarlalarımız orak ve tırpanla biçilir, hayvanlarla harmanlara çekilen düvenle taneler ayrılırdı.”

KÜLTÜRÜ GELECEK NESİLLERE AKTARMA GAYRETİ

Baktır, düven işlemi sırasında yabalarla sapları savurduklarını anlatarak, “Arkadaşlarla bir araya gelip bu kültürü biraz canlandırmaya çalıştık. Geçmişten biz aldık, bizden de gelecek nesillere aktarma gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu noktada başarılı oluruz.” dedi.

"ARTIK DÜVENİ BİLEN YOK"

Cafer Günek, teknolojinin gelişmesiyle düvenin antika haline geldiğini belirtti:

İlkokul çağıma kadar düveni gördüm. Ondan sonra traktör, patoz ve biçerdöver devrine geçtik. Düveni artık bilen yok. Biz üç arkadaş bir araya gelerek geçmiş hatıraları canlandırıyoruz ve bunu sosyal medyadan paylaşıyoruz.

AMAÇ, GENÇLERE KÜLTÜRÜ ÖĞRETMEK

Tahir Kiraz ise düveni geçmişte anne ve babasıyla kullandığını belirterek, “Gençlerimizin annemizin, babamızın bu işleri nasıl yaptığını görmesi için böyle bir şey düşündük. Eskiden bu iş yaklaşık iki ay sürerdi, şimdi gençler daha rahat çalışıyor.” ifadelerini kullandı.