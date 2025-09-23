Erzincan'da ayçiçeği tarlaları göz kamaştırıyor.

Tercan, Çayırlı, Kemah ve Otlukbeli ilçelerinin hemen hemen her yerinde bulunan ayçiçeği tarlaları arasında yapılan yolculuklar ise daha keyifli hale geldi.

GÖZ KAMAŞTIRAN GÖRSELLER

Erzincan-Erzurum yolunun sağında ve solunda bulunan ayçiçeği tarlaları, yoldan geçen sürücüler için sarının her tonuyla göz kamaştıran görseller oluşturuyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Havadan da görüntülenen ayçiçeği tarlaları adeta kartpostalı andırırken görsel bir şölen sunmakta.