Erzincan'da boğazına yiyecek takılan bebek, Heimlich manevrası ile kurtarıldı

DHA
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde bekçiler, görev yerlerine gittikleri esnada bir aracın trafikte sağa çektiğini fark etti.
Otomobilden inen kişi, kucağındaki 8 aylık bebeğin nefes alamadığını belirterek yardım istedi.
HEIMLICH MANEVRASI HAYAT KURTARDI
Ailenin yanına giden bekçiler, boğazına yiyecek takılan bebeğe müdahale etti.
Bebek, bekçilerin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı.
O anlar, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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