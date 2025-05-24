Erzincan'da boğazına yiyecek takılan bebek, Heimlich manevrası ile kurtarıldı
DHA

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde bekçiler, görev yerlerine gittikleri esnada bir aracın trafikte sağa çektiğini fark etti.

Otomobilden inen kişi, kucağındaki 8 aylık bebeğin nefes alamadığını belirterek yardım istedi.

HEIMLICH MANEVRASI HAYAT KURTARDI

Ailenin yanına giden bekçiler, boğazına yiyecek takılan bebeğe müdahale etti.

Bebek, bekçilerin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

O anlar, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilan Kılıç
Editor