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Erzincan'da boğazına yiyecek takılan bebek, Heimlich manevrası ile kurtarıldı

Erzincan'da boğazına yiyecek takılan bebek, Heimlich manevrası ile kurtarıldı Kent merkezinde, boğazında yiyecek takılan 8 aylık bebek, bekçilerin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.