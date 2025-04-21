Erzincan'da Britanyalı bilim insanları ters laleleri inceledi

İHA

Britanyalı bilim insanları, Erzincan'da ters laleleri inceledi.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde, Türkiye'nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde 34'ü ülkenin değişik bölgelerinden, 4'ü yurt dışından temin edilmek üzere 38 tür bulunuyor.

Ters lale koleksiyon bahçesinde incelemelerde bulunan Britanyalı bilim insanlarına Ziraat Mühendisi Meral Aslay bilgi verdi.

"ÇALIŞMALARIMIZ SONUCUNDA 27 ADET MELEZ ÇEŞİT ELDE EDİLDİ"

Ters laleleri Türkiye'nin birçok ilinin doğasından özel izinle topladıklarını belirten Ziraat Mühendisi Meral Aslay, "Ters lalelerde kültüre alma ve ıslah çalışmaları 2006 yılından beri yapılıyor. Bu çalışmalar uzun soluklu olup bir melez birey elde etmek için 4-7 yıl gibi bir süreye ihtiyaç bulunuyor. Çalışmalarımız sonucunda 27 adet melez çeşit adayı elde edilmiştir." dedi.

"TERS LALE TÜRLERİ ENDEMİK OLUP KORUMA ALTINA ALINDI"

Ters lale türlerinin birçoğunun endemik olup koruma altına alındığını bazı türler üzerinde farklı disiplinlerce çalışmalar yürütülerek hem gelecek nesillerin kullanımına sunulduğunu hem de muhafaza altına alındığını vurgulayan Aslay, şöyle devam etti: