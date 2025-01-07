Erzincan'da buz tutan göl ve göletler görüntülendi

DHA
Erzincan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Yeni yılla birlikte soğukların hüküm sürdüğü Erzincan'da şelale, göl ve göletleri buz tuttu.
KARLI HAVADAN SEYRİNE DOYULMAZ MANZARALAR
En düşük hava sıcaklığının eksi 15 ile 20 derece arasında seyrettiği Erzincan ve ilçelerinde buz tutan şelale, gölet ve baraj göllerinde güzel görüntüler ortaya çıktı.
Refahiye ilçesindeki Kalkancı göleti, Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, merkez Çatalarmut köyündeki Göyne Baraj gölü buzla kaplandı.
Seyirlik görüntüler, drone kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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