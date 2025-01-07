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Erzincan'da buz tutan göl ve göletler görüntülendi

Erzincan'da buz tutan göl ve göletler görüntülendi Hava sıcaklığının eksi 15 derecenin altına düştüğü Erzincan'da buz tutan ve drone ile görüntülenen şelale, baraj gölü ve göletlerde güzel manzaralar ortaya çıktı.