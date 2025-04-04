Erzincan'da Ergan Kayak Merkezi sezonu rekor ziyaretçiyle kapattı

İHA

Erzincan'ın en turisttik bölgesi olan Ergan, tatillerini dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşların favori duraklarından biri oldu.

Ergan Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisinin ardından sezonu rekor takipçiyle kapattı.

Erzincan Valiliği, kayak merkezinin bu yıl 1 milyon 900 bin ziyaretçiye hizmet verdiğini açıkladı.

1 MİLYON 900 BİN ZİYARETÇİ

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu yıl 1 milyon 900 bin ziyaretçi ve 1 milyondan fazla kayak tutkunu, bu eşsiz deneyimi yaşamak için Ergan Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Spor merkezi olmanın ötesinde; bungalov oteli, dağ kütüphanesi, kafe ve sosyal tesisleriyle Ergan'ı bir yaşam merkezine dönüştürdük. Yapılan yatırımlarla daha modern ve daha dinamik bir hale geldi. Ama Ergan'da macera asla bitmez.

Beyaz bir rüyadan uyanıyor ve doğanın yeşiline merhaba diyoruz. Şimdi yeşili keşfetme zamanı. Emek veren, gece gündüz demeden gayret eden, destek veren, yüreklendiren, bu güzel çalışmada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz."