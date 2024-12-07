Erzincan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle göller ve şelaleler buz tuttu

İHA

Türkiye dondurucu soğuk havaya teslim...

Geceleri eksi 20 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle Erzincan’da suyla teması bulunan her şey adeta buz kesti.

GÖL DONDU

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

ŞELALE BUZ TUTTU

Erzincan'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan Beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi de dondu. Şelalede yaklaşık 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 2 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri kendine hayran bıraktı.

Sabah işyerlerinin kapısını açmak isteyen bazı vatandaşlar ise donan kapı kilidiyle karşılaştı. Donduğu için açılmayan kapıların anahtar yuvaları çakmakla bir süre ısıtıldıktan sonra açılabildi.

ÇATILARDA DEVASA BUZ SARKITLARI

Erzincan Bayırbağ’da çatılardan sarkan devasa buz sarkıtları da ürkütücü görüntü oluşturdu.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.