Erzincan'ın Girlevik Şelalesi'ne ziyaretçi akını El Nino sıcaklıklarından kaçan gurbetçiler, Erzincan’ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi'nde serinleyerek doğanın keyfini çıkardı.

İHA

Kavurucu sıcaklar tüm dünyası etkisi altına aldı...

Sıcak havaların etkisini göstermesiyle vatandaşlar tatil rotalarını da serinleyecek yerlere yapıyor.

Bu kapsamda Erzincan’da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, dikkat çekiyor.

Doğal güzelliği ve serin havasıyla, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.

Her mevsim yoğun ilgi görüyor

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesine akın ediyor.

Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla etkileyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor.

Vatandaşlar farklı etkinlikler yapıyor

Muhteşem doğanın özçekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

"Vazgeçilmez yerlerimizden biri"

Girlevik Şelalesine gelen vatandaşlar, şöyle dedi:

Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan’a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yaptığımız yer. Herkesi Girlevik Şelalesine davet ediyoruz.

Turist akını

Girlevik Şelalesi, Erzincan’ın çevresindeki illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin akınına uğruyor.