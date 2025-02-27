Türkiye doğal yaşamında tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Erzincan’da bu kapsamda olumsuz bir olay yaşandı.
Kemah ilçesine bağlı Dereköy Yaylasında bir vatandaş karlı araziyi dron ile görüntülerken kadrajına kaçak avcı takıldı.
DRONE'U FARK EDİNCE HAREKSİZ KALDI
Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan dağ keçisinin yanında beliren avcı drone'u fark edince kendini gizlemeye çalıştı.
HAYVANIN YANINDAN UZAKLAŞTI
Bir süre dağ keçisinin yanında hareketsiz halde duran kişi, daha sonra karlı arazide izini kaybettirmeye çalıştı. Bu anlar havadan görüntülendi.
İsmini açıklanmasını istemeyen doğa fotoğrafçısı, görüntüleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü'ne verdi.
660 BİN TL CEZASI VAR
Yetkililer, kaçak avlanan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçak avcıya yakalanması halinde 660 bin lira cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
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