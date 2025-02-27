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Erzincan'da kaçak avcıya drone ile suçüstü

Erzincan'da kaçak avcıya drone ile suçüstü Kemah ilçesi kırsalında, karla kaplı arazide avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçisini avlayan avcı, drona yakalandı.