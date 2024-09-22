Erzincan'da kadınların turşu mesaisi Erzincan ovasında yetiştirilen sebzelerin hasadıyla birlikte, kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan turşu yapımına başlandı.

İHA

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyünde sebze hasadı yapıldı, turşu telaşı da başladı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bahçelere ekilen domates, biber, salatalık ve fasulye gibi sebzeler özenle toplanarak, turşuluk için hazır hale getirildi.

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşuyu yapmak için yoğun mesai harcayan ev hanımı Aliye Gürler de bahçesinde yetiştirdiği organik sebzeleri fermente ettiği sirke, sarımsak, kaya tuzu ve suyla buluşturarak turşu hazırlıyor.

Hazırlanan turşular ise kışın tüketilmek üzere kilerde yerini alıyor.

"KENDİMİZ YETİŞTİRİYORUZ, SATIN ALMIYORUZ"

Sebze hasadı ile kışlık hazırlıkların da başladığını ifade eden ev hanımı Aliye Gürler, “Bahçeden sebzeleri topluyoruz, daha sonra eve getirip kışlık turşu yapıyoruz. Domates, fasulye, biber ve salatalık gibi sebzeleri turşu yaparak kış için hazırlık yapıyoruz. Her gün bahçedeyiz. Ürünlerle ilgileniyoruz.

Yapımı zor değil ama vakit alıyor. Bugün bahçeye sebze toplamaya gitmedik evde kaldık, vaktimizi turşu yaparak değerlendiriyoruz. Sebzeleri kendimiz yetiştiriyoruz, satın almıyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz sebzelerle turşularımızı vuruyoruz” diye konuştu.

"EN AZ BİR AY BEKLETİYORUZ"

Turşunun yapılış aşamalarını anlatan Gürler, “Sebzeleri leğende yıkadık. Büyük sebzeleri bölerek bidona dolduruyoruz. Küçük olan sebzeleri zaten olduğu gibi dolduruyoruz. Daha sonra sarımsak ve sirke ekliyoruz.

Son olarak da tuzlu su ekliyoruz. Gördüklerinizi yapalı 10-15 gün kadar oldu. Ama tam yenilebilme için bir ay kadar bekletmeliyiz. Ondan sonra yemeye hazır oluyor” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)