Erzincan'da kışlık patates ve soğan stoku başladı

İHA

Erzincan'da hasadı yapılan patates ve soğan gibi kışlık ürünler pazar tezgahlarında satışa sunuluyor.

Vatandaşlar kış mevsiminde yaşanacak fiyat yükselişlerinden etkilenmemek için kışın tüketecekleri gıda ürünlerini şimdiden almayı tercih ediyor.

Çuval hesabıyla satışı gerçekleşen soğanın fiyatı 300-400 lirayken, patatesin çuvalı ise 450-500 lira arasında değişiyor.

"KIŞIN YAŞANACAK FİYAT ARTIŞINDAN ETKİLENMEMEK İÇİN..."

Kış mevsiminin Erzincan’da uzun sürdüğünü ve bu yüzden vatandaşların kışlık gıda ürünlerine rağbet gösterdiğini belirten pazar esnafı Necmi Okumuş, “Kış geliyor. Kışın uzun sürdüğü bir bölgede yaşıyoruz. Bu yüzden vatandaşlar patatesini, soğanını şimdiden almayı tercih ediyor. Hasadı yeni yapıldığı için ürün bol ama kışın fiyatlar artabiliyor.

Bizler esnaf olarak uygun satmak için elimizden geleni yapıyoruz. Soğan 300-400 liradan, patates 450-500 liradan satılıyor.

Kalitesine göre değişiyor. İri patatesler daha pahalı oluyor. Hemşehrilerimiz kış mevsiminde yaşanacak fiyat yükselişlerinden etkilenmemek için, kışın tüketecekleri gıda ürünlerini şimdiden alıyor. Herkese hayırlı bereketli sezon diliyorum.” dedi.