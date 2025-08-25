Erzincan’da kuşburnu toplayanlar zorlu arazilerde mesai yapıyor

Dağ köylülerinin önemli geçim kaynaklarından biri de kuşburnu toplamak.

Erzincanlılar, zorlu bir mesai vererek kuşburnu toplayarak bir kısmını satıyor ve gelir elde ediyor, bir kısmı ile de kendilerine reçel-marmelat yapıyor.

Erzincan’da vatandaşlar, doğadan tek tek topladıkları kuşburnunu uzun ve yorucu işlemlerin ardından marmelada dönüştürüyor.

Hemen her köyde yetişen ve 100 gramında bir kasa portakala eş değer C vitamini bulunan kuşburnu meyvesinin en çok tüketilen formatı olan marmelat yapımı ise zorlu aşamalardan sonra gerçekleşiyor.

DİKENLİ DALLARDAN KUŞBURNU TOPLUYORLAR

Kadınlı erkekli, çocuklu yaşlı gruplar halinde dağlara giderek kuşburnunu dikenli dallarından tek tek toplayan vatandaşlar, birkaç gün içerisinde topladıkları kuşburnunu bu kez yine tek tek temizleyerek suyla birlikte kaynatıyor.

MARMELAT YAPILIŞI

Haşlandıktan sonra ezilerek kevgirden geçirilen kuşburnular, ocakta veya sobanın üzerinde bir miktar şeker katılarak bir süre daha pişirildikten sonra kavanozlara dolduruluyor.

GRİBE KARŞI ETKİLİ

Erzincan’da kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu, soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olması nedeniyle ilgi görüyor.

Uzmanlar, kuşburnunun 100 gramının bir kasa portakala eş değer olduğunu belirtiyor.