Erzincan'da pancar hasadı başladı Türkiye'nin en yüksek şeker oranına sahip pancarların yetiştiği illerden birisi olan Erzincan'da, şeker pancarlarının hasadına başlandı.

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İHA

Tarımın yaygınlaştırıldığı Erzincan'ın bereketli topraklarında, pancar hasadına başlanıldı.

180 günde yeterli olgunluğa erişen şeker pancarları, Erzincan'da bu yıl iklimsel değişiklikler nedeniyle erken gelişti.

Traktör ve kamyonlarla fabrikaya taşınan pancarlar, analizlerinin yapılmasının ardından çeşitli işlemlerden geçerek toz şeker haline getiriliyor.

Tarladan sofraya uzanan şeker pancarları ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

"TÜM ÜLKEYE ŞEKER OLARAK DAĞITILIYOR"

Tarlasındaki şeker pancarlarını hasat eden Hüseyin Bayram, hasat edilen pancarların sofraya uzanan yolculuğunu anlattı.

Çiftçi Bayram, “Tarlada hasat edilen pancarları Erzincan Şeker Fabrika 'sına götürüyoruz. Burada üretimi yapılan pancarlar işlenerek tüm ülkeye şeker olarak dağıtılıyor.” dedi.

"ERZİNCAN'DA ÜRETİLEN DAHA KALİTELİ"

Erzincan'ın Yeşilyurt köyünde 13 yaşından itibaren dede mesleği olarak çiftçilik yaptığını söyleyen Kadir Bozkurt ise “Mart ayında ektik pancarlarımızı şimdi hasat zamanı. Buradan fabrikaya götürdüğümüz pancarlar orada şekere dönüşecek. Ardından dönüp sofralara gelecek.” şeklinde konuştu.

Bozkurt, Erzincan'da üretilen pancarın şeker bakımından daha kaliteli olduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)