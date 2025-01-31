Erzincan'da soğuk hava etkili oluyor: Eksi 22 derece

İHA

Meteoroloji, hava durumuna dair detayları yayınladı.

Buna göre, Erzincan'da soğuk hava ekili olmaya devam ediyor.

Buzlanma ve don uyarısında bulunduğu Erzincan’da bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EKSİ 22 DERECE

Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan merkez ve Kemah’ta 6, Çayırlı’da 18, Ergan Dağı ve İliç’te 3, Kemaliye’de 2, Refahiye’de 12, Otlukbeli’de 22, Tercan’da 16, Üzümlü’de 5 derece olarak kaydedildi.