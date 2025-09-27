Erzincan'da yaşayan Sare, 21 yıldır marangozluk yapıyor

Erzincan'da 2004 yılında bir mobilya atölyesinde yardım amaçlı işe başlayan Sare Kaya İrgali, yıllar içinde edindiği deneyimle kendi işletmesini kurdu.

Hazır mobilya satışı üzerine açtığı ilk atölyeyi yer yetersizliği ve talep eksikliği nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını ve üretime yöneldiğini anlatan İrgali, bilmediği döşeme işine ise bir kanepeyi söküp yeniden yaparak adım attı.

TÜM İŞLEMLERİ TEK BAŞINA YAPIYOR

Zamanla marangozluk becerilerini de geliştiren İrgali, ilk dekupaj testeresini alıp başladığı işinde, bugün kendi atölyesinde kesimden döşemeye kadar tüm işlemleri tek başına yapıyor.

Büyük makinelerle kurduğu ikinci şubesini, sanayideki çalışma koşullarının zorluğu nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını belirten İrgali, atölyesini evinin bodrum katına taşıyıp üretime burada devam ettiğini söyledi.

"İNSANLAR ERKEKLERİ GÖRMEYE ALIŞMIŞ"

Refahiye'den tomruk alıp kurutan, marangozhanesinde işleyip müşteri siparişlerini tamamlayan Sare Kaya İrgali, 21 yılı aşkın süredir erkek egemen görülen sektörde kadın emeğiyle ayakta kaldı. "Bu iş, kadın işi değil' diyenlere inat, bu iş aslında kadın işi" diyen İrgali, "Biz doğuda olduğumuz için, hep erkekler yapmışlar bu işleri. İnsanlar alışmış erkekleri görmeye. Normalde kadın işi, işte perdesini halısına uyduracak. Her şeyi kadın, kendi gözüyle iyi bilir, iyi görür, iyi yakıştırır. Ama insanlar bu işte hep erkekleri gördükleri için önce şaşırıyor, 'Sen bu işi nasıl yapıyorsun, zor değil mi?' diyorlar. Oysa ben yıllardır tek başıma taşıma, kurulum, üretim her aşamada varım." diye konuştu.

"ELEMAN ÇALIŞTIRMAK ÇOK ZOR"

Kısıtlı imkanlarla çıktığı mesleki yolculuğunda kendi işinin hem ustası hem yöneticisi olan Sare Kaya İrgali, kararlılığıyla kadın girişimcilere örnek olduğunu ifade ediyor.

Çalıştıracak eleman bulmada sıkıntı yaşadığını da söyleyen İrgali, şöyle konuştu: