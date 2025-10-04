Erzurum’da 600 yıllık şalgam yıkama geleneği

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Yoncalık Mahallesi, şalgam üretimiyle olduğu kadar atadan kalma şalgam yıkama geleneğiyle de dikkat çekiyor. Mahallede yılda ortalama 200 ton şalgam üretiliyor.

HASATTAN DEREYE UZANAN YOLCULUK

Tarladan sökülen şalgamlar önce sap ve yapraklarından ayrılıyor, ardından traktörlerle Çatalpınar Deresi’ne taşınıyor. Burada mahalleli, imece usulüyle ve türküler eşliğinde şalgamları yıkıyor.

YOL KENARLARINDA VE MARKETLERDE SATILIYOR

Derenin temiz sularında yıkanan şalgamlar 5 kiloluk çuvallara dolduruluyor. Mahalle halkı, ürünlerini çoğunlukla yol kenarlarında satışa sunuyor, bazen de marketlere veriyor.

"600 YILLIK GELENEĞİMİZİ YAŞATIYORUZ"

Köyün eski muhtarlarından İbrahim Başaran, şalgam üretiminin zorlu ama köklü bir gelenek olduğunu vurguladı:

Köyümüzün geçmişi 600 yıl öncesine dayanıyor. Ben 1960 doğumluyum, hep böyle gördüm. Atalarımızdan kalan bu geleneği sürdürüyoruz. Dere suyunda yıkadığımız şalgamlarımız tamamen organik. Yılda yaklaşık 200 ton mahsul çıkıyor.

"BABAM VE DEDEM HEP BÖYLE YAPTI"

Üreticilerden Mahmut Kavçin de şalgamı dereye taşıyıp yıkamanın geleneksel yöntem olduğunu söyledi:

“Her şey doğal yapılıyor. Suyumuz çok temiz. Babam ve dedem hep bu şekilde yaptılar, biz de sürdürüyoruz.”

İMECE USULÜ VE ORGANİK ÜRETİM

Mahalleli Mahir Kavçin, hasat döneminde işlerin yoğunlaştığını, bu yüzden herkesin imeceyle çalıştığını anlattı. Yol kenarında şalgam satan Necmettin Kong ise şunları kaydetti:

“Ürettiğimiz şalgamı dağlardan gelen sularla yıkıyoruz. Sulamada da aynı suları kullanıyoruz. Tamamen organik, hiçbir katkı maddesi yok.”