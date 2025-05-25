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DHA

Erzurum’da kurbanlık almak isteyenler için dikkat çeken bir adres Atatürk Üniversitesi oldu.

Batı Kampüsü'nde yer alan Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bilimsel çalışmalar için yetiştirilen koyun ve koçlar, bayram öncesinde sınırlı sayıda satışa çıkarıldı.

KİLOSU 300 İLA 310 LİRA ARASINDA

Tek tek kiloları belirlenen küçükbaşlar, canlı kilosu 300 ila 310 lira arasında satışa sunuldu.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Avni Birinci, araştırma için kullanılan koç ve koyunların fazlasını kurbanlık olarak satışa sunduklarını söyledi.

"BU HAYVANLARI ARAŞTIRMA İÇİN KULLANIYORUZ"

Merkezde, morkaraman, ivesi, karayaka, tuj ile az sayıda da Romanov koyununu bulunduğunu belirten Binici, "Biz bu hayvanları araştırma için kullanıyoruz. Bu Kurban Bayramı’nda 150-200 adet bir satışımız olacak. Geçen sene biz 300 lira civarında canlı ağırlık olarak sattık. Bu yıl da 300-310 lira bandında satış yapıyoruz. Ticari kaygımız da yok. Piyasayı da çok etkilemeyecek şekilde satış yapıyoruz." diye konuştu.

Merkezde ahır ortamında yetiştiricilik yaptıklarını ifade eden Birinci, "Bizim koyunların dışardan farkı yayla mera yerinde içeride kontrollü ortamda olmaları. Tamamen kontrollü bir ortamda bütün aşıları zamanında yapılan koyunlar." dedi.