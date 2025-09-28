Erzurum'da arılarına yazmayı öğretti

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde yaşayan organik bal üreticisi ve profesyonel fitness antrenörü Salim Eser, arılarına yazı yazmayı öğrettiğini iddia etti.

Eser, arılarının bal peteği üzerine 'TRT 1', 'Can Erzurum', 'Dadaş', 'SHOW TV', 'Ali', 'Nuran', 'Şenkaya' gibi yazılar yazdığını söyledi.

ARILARINA İLKBAHARDA YAZMA EĞİTİMİ VERİYOR

20 yıldır profesyonel olarak arıcılık yapan Salim Eser, bin 800 ile 2 bin 800 rakım arasında yer alan Doğanköy'de tamamen organik ve şekersiz bal üretimi yaptığını belirterek, "Ben bal satmıyorum, şeker hastalarına ilaç üretiyorum" dedi.

Okulların açıldığı bir dönemde, eğitime dikkat çekmek için ilginç bir farkındalığa imza atan Eser, ilkbaharda arılarına yazma eğitimi verdiğini belirtti.

"ARILARIM SINIFLARINI GEÇTİ"

Kontroller sırasında petekler üzerinde bazı yazılar gördüğünü ifade eden Eser, "Arılarım sınıflarını geçti, şimdi rahatça tatile çıkabilirler" şeklinde esprili bir açıklamada bulundu.

Arıcılığı meslek olarak değil, bir yaşam biçimi olarak benimsediğini söyleyen Salim Eser, şeker hastaları ve kanser hastaları için özel kör kovan yöntemiyle bal ürettiğini söyledi.

"EĞİTİME DESTEK, ARILARLA FARKINDALIK"

Balının tamamen şekersiz, kara kovan süzme ve koyu kırmızı renkte olduğunu vurgulayan Eser, şunları söyledi:

"Benim ürettiğim bal sadece bir gıda değil, şifa kaynağıdır. Eğitimin önemine dikkat çekmek istedim. Arılarla birlikte Erzurum'un kültürel değerlerini yaşatmak istedim. Peteklerde 'Can Erzurum', 'Dadaş', 'Üç Hilalli Kurt' gibi yazılar var. Bu bal sadece tatlı değil, anlamlı da."