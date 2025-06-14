DHA

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında ‘dijital detoks’ temalı bir piknik etkinliği düzenledi. Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsündeki piknik alanında gerçekleştirilen organizasyona 70 aile, çocuklarıyla birlikte katıldı. Etkinlik öncesinde aileler ve çocukları, telefonlarını kapatıp üzerlerine isimlerini yazdıktan sonra, cihazlarını görevlilere teslim ederek alan dışına bıraktı.

Çocuklar, cep telefonlarından uzak geçirdikleri yaklaşık 4 saat boyunca; Hacivat-Karagöz gösterisini izledi, patlamış mısır ikramını sırayla aldı ve çuval yarışı, halat çekme, basketbol atışları ile dart gibi geleneksel oyunlarda eğlendi.

"DİJİTAL BAĞIMLILIK, GENÇLERİ VE AİLELERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, aileyi toplumun temel taşı olarak nitelendirirken, dijital bağımlılığın özellikle gençler ve aileler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti:

Teknolojinin yaygınlaşması, gençlerimizi dijital bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakıyor ve aile içi iletişimi zayıflatıyor. Bizim amacımız, aile bağlarını kuvvetlendirmek, yüz yüze iletişimi teşvik etmek ve çocuklarımızın sosyal farkındalığını artırmaktır. Bu etkinlikle, ekranlardan uzaklaşıp doğayla, kendimizle ve birbirimizle yeniden bağ kurmayı hedefliyoruz. Fiziksel aktiviteler, kamp ateşi, Hacivat-Karagöz gösterisi ve geleneksel sokak oyunlarıyla çocuklarımızı dijital dünyanın dışına çıkarıp gerçek yaşama davet ediyoruz. Ayrıca bu süreçte dijital bağımlılıkla ilgili mesajlar da veriyoruz.

BAZI ÇOCUKLAR ZORLANSA DA ETKİNLİKTEN MEMNUN

Pikniğe katılan 13 yaşındaki Rabia Gezer, telefon kullanımı konusunda zorlandığını ancak etkinlik sırasında mutlu olduğunu belirtti. Öğretmen Hilal Eren ise şu ifadeleri kullandı: