Erzurum'da drone'den kaçan çocuğun görüntüleri viral oldu

Günün tebessüm ettiren videolarından biri de Erzurum'dan geldi.

Erzurum'un sosyal ve kültürel yaşantısı ile ilgili paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabı adına Aziziye ilçesine bağlı Alaybeyi köyünde çekim yapan ekibin ilgisini bir çocuk çekti.

KÜÇÜK ERZURUMLUNUN DRONE İLE SINAVI

Elindeki sopa ile köy yolunda yürüyen çocuk, kendisine yaklaşan drone'u yakalamaya çalıştı ama başarılı olamadı.

Kimi zaman yol üzerinde hızla kaçmaya çalışan çocuk, drone kendisine yaklaşınca durup, sopa ile vurmaya çalıştı.

Bu anları anbean kaydeden ekip, görüntüleri sosyal medyada hesabında paylaştı

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada beğeni toplarken viral haline geldi.